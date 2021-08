Tokyo 2020, Tamberi a colazione con Barshim: marmellata, uova e salsiccia

di Marco Locatelli 3 Agosto 2021

Super campione di salto in alto, decisamente meno “campione”, invece, nei gusti in fatto di colazione. Stiamo parlando dell’atleta Mutaz Essa Barshim, vincitore ex aequo della medaglia d’oro con il nostro Gianmarco Tamberi nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ieri, domenica 1 agosto.

A riprendere il momento “colazione dei campioni” e condividerlo su Instagram con una storia l’italiano Gianmarco Tamberi, che mentre il collega, rivale e amico Barshim sta per addentare un panino con marmellata, uova e salsiccia, gli chiede di non farlo: “Don’t do it, bro” (“Non farlo, fratello”).

Ma niente da fare, l’altista Barshim addenta con una invidiabile voracità quel panino dalla discutibile combinazione di sapori. Ma se aiuta a vincere una medaglia d’oro alla Olimpiadi, chi siamo noi per giudicare?