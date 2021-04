Tom Hanks aprirà una catena di ristoranti di cucina greca

Secondo la stampa greco-americana, orgogliosissima della notizia, il super attore Tom Hanks sta per aprire una catena di ristoranti di cucina greca.

“Souvlaki Hanx”, dovrebbe essere il nome del brand di locali, con il nomignolo che usa l’attore sui social (“Hanx”) a mo’ di firma del marchio. Pare che l’idea di lanciarsi nella cucina greca sia venuta all’attore premio Oscar mentre si trovava ad Antiparos. Ce lo immaginiamo, lì, solo soletto sulla spiaggia, senza Wilson ma con un souvlaki in mano, a dirsi: “se mai tornerò a casa porterò in America la moussaka”. I

n realtà, questa passione per il cibo greco in realtà non è così sorprendente: Hanks ha stretto per anni stretti legami con la Grecia e la sua cultura, dopo aver sposato una donna di origini greche, Rita Wilson. Oggi Hanks ha la doppia cittadinanza, ed è un membro attivo della comunità e della chiesa greca a Los Angeles. La prima sede di questo nuovo progetto di ristoranti dovrebbe aprire nel centro commerciale The Grove a Los Angeles, per poi espandersi nel resto degli Stati Uniti.

Ma pare che nei progetti di Hanks non ci sia solo una catena di locali, ma un intero marchio di cibo greco confezionato, da distribuire nella GDO.

[Fonte: Greek Reporter]