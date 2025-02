Tony Effe, Chef Ruben e il food truck a Sanremo

Il trapper Tony Effe unisce le forze con Ruben per aprire un food truck che servirà specialità romane per tutta la durata del festival.

Siamo alla vigilia del settantacinquesimo Festival di Sanremo, e l’evento, come di consueto, sta già monopolizzando l’attenzione dei media e se credevate che almeno il settore gastronomico ne fosse immune, vi sbagliate di grosso. A invadere anche questo spazio sacro è niente meno che Tony Effe, trapper romano, che ha unito le forze con Ruben Bondì, meglio conosciuto si Instagram come @cucinaconruben, per aprire un chiosco di street food temporaneo che servirà specialità romane per tutta la durata della kermesse canora.

“Damme da magnà”

Unendo il tormentone di Ruben che accoglie i passanti dal balcone col suo “Ao’ che te voi magnà” e il titolo del brano con cui Tony Effe partecipa al Festival “Damme ‘na Mano”, è nato il nome del chiosco “Damme da magnà”. Un progetto che, tra food influencer e musica pop sembra aver racimolato sufficiente star power da aver attirato con congruo numero di sponsor, desiderosi di visibilità nella “settimana santa” del mondo dello spettacolo.

Cucina romana si diceva, con Ruben che ha firmato due ricette, rigorosamente “limitedediscion” per due pinse: una con insalata di carciofi con mentuccia e fonduta di pecorino e una vegana con crema di ceci e cicoria ripassata. Pinse fornite da Di Marco, l’azienda che ha inventato il nome, il mix di farine per realizzarle e pure fondato l’associazione delle pinserie.

In una proposta di street food capitolino potevano mancare i maritozzi? Certo che no, anche se con licenza geografica: a fornirli è la storica pasticceria Mantero di Genova.

Se vi capiterà di passeggiare per corso Imperatrice troverete Ruben sempre presente al chiosco, mentre Tony Effe sarà prevedibilmente impegnato altrove, anche se oggi ha partecipato all’inaugurazione con una distribuzione di assaggi.