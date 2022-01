Too Good To Go è l’app più scaricata nel settore Food & Drink

Le app del settore Food & Drink sono cresciute quasi del 50% con la pandemia: tra tutte vince Too Good To Go, l'app che permette di evitare gli sprechi risparmiando.

di Valentina Dirindin 16 Gennaio 2022

È Too Good To Go, l’app che permette di acquistare gli alimenti che a fine giornata verrebbero buttati, l’applicazione più scaricata nel settore Food & Drink nel 2021. A fare i conti per i dodici mesi passati è stato App Annie, fornitore globale di dati mobili e analisi, con un report in cui si sottolinea come in generale la pandemia abbia accelerato l’utilizzo delle app in ambito alimentare. Basti pensare alle app di delivery, che tanto ci sono utili nei momenti di chiusure o di quarantena.

O a Too Good To Go, appunto, che risponde – ancor più che al nobile sentimento della lotta contro gli sprechi alimentari – a un’esigenza purtroppo crescente con la crisi economica: quella di risparmiare. Sono già 5,2 milioni gli Italiani che hanno scaricato l’app per “salvare” il cibo in scadenza, e oltre ventimila i bar, ristoranti, supermercati, panetterie, hotel che hanno aderito al progetto.

Insomma, le app del ramo enogastronomico fanno sempre più parte della nostra vita: un 49% in più, dice il report di App Annie, che calcola in questa percentuale l’aumento del tempo speso dagli utenti sulle app Food & Drink. Dopo Too Good To Go, al secondo e terzo posto delle app più scaricate nella sezione Food&Drink dagli utenti in Italia, troviamo invece McDonald’s e Deliveroo.