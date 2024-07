Too Good To Go punta al turismo, e lancia le (utili) guide alle città più gettonate

Estate uguale ferie, e Too Good To Go ha pensato a come renderle più sostenibili dal punto di vista alimentare: diamo un'occhiata alle nuove guide.

Estate è sinonimo anche e soprattutto di vacanze: una scusa per distrarsi, per vivere per un po’ con quella tanto agognata spensieratezza, che si fa quel tanto più intensa quando l’itinerario – escursionistico, sì, ma non solo: dove si mangia? – è stato preparato con cura e attenzione. Too Good To Go lancia “Le Guide delle città”: un progetto che vede protagoniste le principali mete turistiche proponendo un’esperienza zero-waste.

L’idea, come appena accennato, è quella di incentivare gli utenti dal salvare cibo dallo spreco alimentare durante i viaggi: si tratta di una deriva dal carattere spiccatamente turistico, ma che rimane comunque ben salda ai tratti identitari più caratteristici dell’azienda in questione.

Le guide alle città italiane

Sicuramente non vi sarà sfuggito l'”utili” che abbiamo infilato nel titolo. Non è un aggettivo scritto a cuor leggero, badate bene: numeri alla mano l’Italia se la cava piuttosto male quando si parla di spreco alimentare, con la mole complessiva di cibo sprecato nettamente al di sopra della media europea e in crescita su base annua.

Secondo le più recenti ricerche di mercato saranno circa 2,8 milioni gli italiani che si spingeranno oltre il confine per le ferie estive, mentre il nostro caro e vecchio Stivale sarà “invaso”, per così dire, da circa 216 milioni presenze straniere. Too Good To Go ha così messo a disposizione, attraverso i propri canali sociale, delle guide ricche di suggerimenti, indicazioni e itinerari dedicati a Roma, Firenze, Genova e Cagliari.

L’obiettivo è sì quello di offrire l’opportunità di scoprire gli scorci più suggestivi e le bellezze uniche di queste quattro città, ma anche e soprattutto di mantenere un occhio di riguardo verso la possibilità di salvare il cibo e ridurre gli sprechi.

Allo stesso tempo, grazie a una partnership con Aeroporti di Roma, coloro che viaggeranno in aereo potranno salvare del buon cibo in 34 punti vendita a firma Autogrill, Chef Express, Lagardère Travel Retail Italia, MyChef e Venchi presenti sugli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino. Nulla da temere se invece prenderete la strada: nel vostro caso potrete trovare alleati utili nelle Surprise Bag Autogril.

E chi invece viaggia in treno? In questo caso le Surprise Bag potranno essere ritirate nei punti vendita Autogrill del canale ferroviario e negli oltre 50 store delle stazioni del network di Grandi Stazioni Retail che aderiscono al programma di TGTG. Salvare cibo in vacanza e, perché no, anche in viaggio.