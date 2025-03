Too Good To Go si è messo a salvare anche il cibo per animali

Mantenere un animale e assicuragli una vita sana è impegnativo, anche e soprattutto a livello economico. Too Good To Go potrebbe avere la soluzione in tasca. O meglio, in app.

Un po’ come fare il proverbiale trentuno. Too Good To Go cresce ad abbracciare anche il cibo per animali: tutto nel nome della lotta allo spreco e – perché no, già che ci siamo – del risparmio.

Parliamo di numeri, dunque. Per i nostri lettori con amici a quattro zampe (o con le ali, o le pinne, o chissà che altro) non sarà certo una novità: mantenere uno o più animali e garantire loro una vita sana è affare dispendioso, specie di questi tempi. Conti alla mano, si stima che il costo medio sia di circa 69 euro al mese, pari a circa 830 euro all’anno (spese veterinarie escluse, beninteso). Per fortuna c’è un “ma”.

Come funziona il servizio di Too Good To Go per animali?

Vien da sé che anche il cibo per animali ha una data di scadenza e che, di fatto, è potenzialmente oggetto di spreco. È qui che entra in gioco Too Good To Go con Box Dispensa, che permette – spiega il comunicato stampa – “di salvare dallo spreco anche il cibo per i propri cani e gatti, risparmiando il 50% e oltre del prezzo di vendita e riducendo l’impatto ambientale”.

Siamo un Paese che ha un evidente – ma stranamente poco discusso – problema con lo spreco alimentare. Iniziative come quella di Too Good To Go, al di là del risparmio economico, rappresentano opportunità concrete per spostare di qualche punto percentuale un’asticella che continua a dimostrarsi vergonosamente pesante. Ma non divaghiamo.

Come funziona, dunque? L’idea alla base è quella che ha reso TGTG celebre: salvare prodotti delle aziende alimentari, perfettamente buoni e adatti ad essere consumati, che altrimenti andrebbero sprecati, ricevendoli comodamente a casa per rifornire la propria dispensa. E ordinare una Box Dispensa con alimenti per animali è davvero facile.

Primo passo: scaricare l’app. Punto due: aprire la sezione “Consegna” e scegliere la Box più adatta al caso. Capitolo tre & quattro: inserire dettagli di consegna, completare acquisto, attendere l’attivo. La Box Dispensa verrà consegnata entro 3-5 giorni lavorativi dall’ordine.