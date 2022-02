Top Chef: una cuoca sarda parteciperà all’edizione francese

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

Tra i nuovi partecipanti alla gara di Top Chef c’è anche uno spicchio d’Italia: si tratta di Tania Cadeddu, cuoca sarda originaria di Oristano, che parteciperà al programma di Metropole 6 presentando una pizza dolce con crema di mirto e gelato alla vaniglia. “È un’esperienza unica” ha commentato lei, “un’esperienza che, finora, mi sembrava assolutamente impossibile da raggiungere”.

La carriera di Cadeddu, tuttavia, racconta una storia dove l'”impossibile da raggiungere” pare davvero non esistere: dai turni di notte (chiesti espressamente da lei stessa) al Ritz di place Vendome alla parentesi al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nella brigata di Gordon Ramsay, passando per il ristorante Pottoka con gli chef Sebastien Grave e Louise Jacob e, infine, approdando al ristorante Vida di Juan Arbelaez di Parigi in veste di chef. Il suo obiettivo, però, rimane romantico e legato alla terra di origine: “Tornare a Oristano per mettere su una piccola gastronomia” spiega. “Non perché non abbia ancora da imparare a Parigi o fuori dalla Sardegna. Tra un po’ compirò 30 anni. E i miei genitori ne hanno già settanta. Mi piacerebbe godermeli, stare con loro per recuperare il tempo che sono stata fuori dalla famiglia. Il lavoro può essere importantissimo ma la vita è più importante”.