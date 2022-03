Torino, 50 kg di cibo scaduto e sei lavoratori in nero: chiuso un ristorante

Nel corso di un controllo in un ristorante di Moncalieri, vicino Torino, i Carabinieri hanno trovato 50 kg di cibo scaduto.

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

50 chili di cibo scaduto, sei lavoratori su sette senza alcuno straccio di contratto, e non ce lo vuoi aggiungere ancora una sfollagente di 40 centimetri in uno stanzino dietro al bancone? È la lista di quanto riscontrato dai Carabinieri della compagnia di Moncalieri, vicino Torino, nel corso di un controllo in un ristorante e pub del centro cittadino nella notte di domenica 20 marzo 2022.

Le forze dell’ordine, il cui intervento è stato supportato anche dal nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e dal nucleo ispettorato lavoro (Nil), hanno proceduto a sequestrare quanto elencato in apertura (fatta eccezione per i sei lavoratori, sia chiaro), chiudere il ristopub in questione e denunciare il titolare multandolo, oltretutto, con una sanzione da 30 mila euro.

Continuando i controlli, i carabinieri hanno identificato nelle zone limitrofe al locale 163 persone di cui 18 con alcuni precedenti con la legge, e sottoposto a verifica amministrativa un secondo locale nel quale, però, non sono emerse violazioni.