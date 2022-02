Torino ama il poke: impennata degli ordini su Deliveroo (+102%)

di Luca Venturino 15 Febbraio 2022

Immersi nella nebbia sabauda, gli abitanti di Torino si consolano pensando alle Hawaii: è quanto si può pensare dando un’occhiata ai dati elaborati da Deliveroo, dai quali emerge che il poke è di gran lunga il piatto preferito dei torinesi. Basti pensare che nell’ultimo trimestre del 2021, infatti, gli ordini di questo piatto sono più che raddoppiati (+102%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Riso, pesce, frutta e verdura, dunque, con una crescita in tripla cifra decisamente sorprendente, ma che non basta a scardinare la pizza dalla classifica dei cibi più ordinati in assoluto sulla piattaforma in questione (sempre riferendosi al capoluogo piemontese, sia chiaro). Nel resto del podio, però, si torna a respirare aria internazionale, con gli hamburger che si aggiudicano la medaglia d’argento e il sushi che invece occupa la terza posizione assoluta.