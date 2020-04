Torino: anche il Ristorante Del Cambio proporrà cibo a domicilio

Per fortuna che c’è il cibo a domicilio: amanti delle cene fuori, consoliamoci così, ordinando anche i piatti stellati di Matteo Baronetto e del suo Ristorante Del Cambio, che sono ora disponibili per il delivery a Torino.

Da martedì 7 aprile infatti alcune creazioni dello chef del ristorante più antico e celebre della città saranno messe a disposizione del pubblico attraverso i canali di delivery del bistrot gourmet Farmacia Del Cambio, con una speciale offerta dedicata al capretto e alla colomba pasquali.

Come si presupponeva, visti i tempi di isolamento che si prolungano, anche realtà blasonate si stanno attivando per non stare con le mani in mano ma provare a consegnare i propri piatti a domicilio. E siamo certi che presto molti altri ristoratori – anche stellati – si uniranno alla schiera di chi tenterà questa strada. D’altronde è importante che i ristoranti sopravvivano, non solo per il mercato legato all’ospitalità in senso stretto, ma anche per tutta la filiera che c’è dietro, come fa notare lo chef Del Cambio.

“È grazie ai miei ragazzi, la brigata di cucina e di pasticceria e il personale di sala, che Del Cambio può vivere ed esprimere ogni giorno la sua bellezza e unicità. Ed è grazie ai piccoli produttori locali che posso garantire da sempre la qualità e la sostenibilità della mia cucina”,spiega lo chef Matteo Baronetto. “Mi sono chiesto come potevamo supportare con il nostro contributo queste persone così importanti, per noi e per la collettività. Torniamo operativi per aiutarli a resistere e a continuare a offrire i propri servizi, spesso non derogabili, come nel caso dei produttori agricoli e degli allevatori”.