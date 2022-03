Torino: annunciate le date di Terra Madre Salone del Gusto 2022

di Luca Venturino 15 Marzo 2022

La quattordicesima edizione di Terra Madre – Salone del Gusto torna a Torino o, per essere più precisi, approda per la prima volta a Parco Dora, ex area industriale che negli ultimi quindici anni è stata al centro di un ambizioso progetto di trasformazione e riqualificazione. Laddove giacevano fabbriche e impianti produttivi, dunque, si celebrerà immersi nel verde l’agricoltura, l’allevamento e la produzione alimentare; e lo si farà dal 22 al 26 settembre 2022.

Non vi abbiamo proposto il contrasto tra passato, presente e futuro a caso: il tema per i cinque giorni di manifestazione sarà infatti la “rigenerazione”, non intesa necessariamente come un atto di ricostruzione quanto uno di rinascita. Si tratta di un tema che Slow Food, tra gli organizzatori dell’evento insieme a Regione Piemonte e Città di Torino, ha deciso di affrontare in maniera trasversale: si può parlare di rigenerazione di un suolo impoverito dai prodotti chimici grazie alle colture più moderne, o delle acque tramite il sapere e la cultura di tradizioni secolari, o ancora la rigenerazione delle città declinata attraverso la cancellazione della distanza tra chi produce e chi consuma il cibo. E dopo gli ultimi due anni, macchiati dalla solitudine portata dalla pandemia, la rigenerazione si tinge di un nuovo entusiasmo.

Non si butta tutto, però, degli ultimi due anni: il lato digitale che nel 2020 ha permesso di realizzare la manifestazione nonostante la pandemia è un patrimonio di strumenti da accogliere e utilizzare. Per questo alcuni degli eventi in programma saranno fruibili online: chi non potrà raggiungere il Parco Dora avrà a propria disposizione una sezione di appuntamenti e contenuti tranquillamente consultabili dal divano di casa.