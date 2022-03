Torino: annunciate le date di Terra Madre Salone del Gusto 2022

di Valentina Dirindin 15 Marzo 2022

Nuova location per Terra Madre Salone del Gusto, l’evento che raccoglie la comunità internazionale di Slow Food a Torino. Sono state annunciate le date per l’edizione 2022: il Salone, come lo chiamano amichevolmente gli addetti ai lavori e i Torinesi tutti, si terrà dal 22 al 26 settembre. Nuova location, dicevamo, ed è una notizia che tutti stavano aspettando, lanciandosi in pronostici caduti nel vuoto.

Tralasciando l’ultima esperienza – per forza di cose avvenuta online – tutti, ma proprio tutti, speravano infatti in un ritorno del Salone del Gusto all’aperto, come successo nel 2016 ,quando la grande fiera invase le vie della città in una bella festa. Quella volta funzionò tutto, ma le variabili dell’organizzazione di un evento così complesso all’aperto , nel più grande parco cittadino, sono molte, a cominciare dal clima. Così questa quattordicesima edizione sceglie una via tecnicamente più semplice, ma sinceramente interessante: quella di Parco Dora, ex area industriale che da circa quindici anni è al centro di un progetto di trasformazione e riqualificazione urbana. Un’area periferica (non tanto geograficamente quanto socialmente) che però merita una rivalorizzazione, che in qualche misura sta avvenendo, con l’apertura di uffici di start up e luoghi di incontro, in uno spazio architettonicamente di rilevanza internazionale.

E d’altronde il tema della nuova edizione di Terra Madre Salone del Gusto calza a pennello: rigenerare. “Rigenerare non significa ricostruire, quanto piuttosto rinascere”, annuncia Slow Food, spiegando come la rigenerazione sia un tema da trattare in maniera trasversale. “Si rigenera un albero mutilato di un suo ramo, ad esempio, così come può rigenerarsi un suolo, impoverito da monocolture o da prodotti chimici, grazie a nuovi modi di coltivare e avere cura della terra”. Così il Salone saluta la rigenerazione, anche urbana, con un “ben ritrovata, Torino”, rinnovando il suo legame con la città e annunciando convegni, conferenze, momenti di incontro e convivialità, degustazioni dedicate al mondo del cibo e al mondo agricolo negli spazi un tempo destinati ad acciaierie e ferriere e ora trasformati in un polmone verde della città.