Torino, bar in centro conserva la carne in secchi sporchi accanto al bagno

Un'ispezione della polizia municipale di Torino ha trovato della carne conservata in pessime condizioni in un bar del centro città.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2021

Circa 14 chilogrammi di carne, prevalentemente già cotta e con diverse parti annerite, conservata in alcuni secchi sporchi accanto al bagno dedicato ai dipendenti: è quanto è stato scoperto dagli agenti della polizia municipale di Torino (Comando di Porta Palazzo nel corso dell’ultimo fine settimana durante l’ispezione di un bar in Piazza della Repubblica.

Durante l’ispezione sono in primis stati controllati i numerosi clienti che sedevano ai tavolini del locale, senza però trovare alcuna irregolarità: tutti hanno esibito carta d’identità e Green Pass. L’ispezione della cucina, tuttavia, non è andata affatto nello stesso modo. Gli agenti delle forze dell’ordine di Torino hanno infatti trovato della carne conservata all’interno di sacchetti non idonei alla conservazione degli alimenti e, come accennato, riposti dentro a due secchi sporchi, posizionati per terra vicino ai servizi igienici.

La carne è stata sequestrata e presto sarà distrutta, mentre il titolare del bar è stato denunciato dagli agenti della polizia per “detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione”.