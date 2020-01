Torino, Bell’e Buon: arriva lo street food di Napoli

A Torino apre il Bell’e Buon Street Food Partenopeo: lo street food di Napoli si prepara a conquistare la Mole. L’inaugurazione è prevista per il 30 gennaio 2020 in via Catania: qui i torinesi potranno assaporare alcuni piatti tipici e tradizionali dello street food napoletano.

Si pare con un evergreen, il Cuoppo(noto pure a chi non pratica la nobile arte del fritto o non è mai stato a Napoli e dintorni anche solo per averne sentito parlare nel locale di Vicolungo di Antonino Cannavacciuolo): si tratta del cartoccio a forma di cono ripieno di tutto ciò che può essere fritto. Si sa già che al Bell’e Buon ci saranno due tipi di Cuoppo:

Cuoppo di Mare: calamari, gamberi, ciuffetti e verdure in pastella, rigorosamente fritti

Cuoppo di Terra: zeppoline, frittatine, crocchè e palle di riso, sempre tutto fritto

Ci sarà, poi, anche l’O’ Cuzzetiello farcito. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una sorta di tasca fatta con il pane della pasta che viene poi farcita con a piacere con ragù, polpette, salsiccia e friarielli o tanto altro. Tecnicamente il cuzztiell a Napoli è la parte iniziale o finale del pane (quella più buona e contesa da tutti a tavola): solitamente in Campania lo mangiano la domenica a pranzo, annegandolo nel ragù.

[Crediti Foto | Flickr – bedesign]