Torino: biglietti dei mezzi pubblici gratis in cambio di bottiglie di plastica

Come a Roma, ora anche il Comune di Torino riconosce dei crediti per acquistare biglietti per mezzi pubblici a chi consegna le bottiglie di plastica.

di Marco Locatelli 29 Luglio 2021

Grazie ad un’iniziativa del Comune, a Torino (come a Roma) le bottiglie di plastica possono essere convertite in crediti per acquistare i biglietti per i mezzi pubblici.

Il Consiglio comunale di Torino ha infatti approvato la mozione presentata da Silvio Magliano (Moderati) con la quale chiedeva al Comune di avviare la sperimentazione del riconoscimento di un credito per l’acquisto di titoli di viaggio per il servizio di trasporto pubblico locale a chi consegna bottiglie di plastica presso appositi raccoglitori.

“Sono onorato di aver contribuito, in veste di Vice Presidente della Commissione Ambiente – ha commentato Magliano ai microfoni di Torino Today -, a un’iniziativa che deve rappresentare un passo verso un cambio culturale e di mentalità quanto mai necessario e urgente. Sono fiducioso che l’iniziativa avrà successo e che sarà apprezzata dai torinesi.

Il mio grazie più sincero va al Presidente di Commissione Mensio, che ha contribuito con i suoi emendamenti alla versione finale della mozione, e ai Colleghi Consiglieri che hanno votato a favore del mio atto in Sala Rossa”.