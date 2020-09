Torino, blatte e 180kg di cibo avariato in un market: titolare denunciato

Blatte e 180 kg di cibo mal conservato in un market a Torino, in via Nizza, trovati dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte al personale della Polizia Municipale Sezione 8 San Salvario e dell’ASL S.I.A.N. – S.PRE.S.A.L. in seguito a controlli di routine su alcuni esercizi pubblici.

Oltre a una grande quantità di cibo avariato e blatte, gli operatori hanno trovato anche diversi alimenti privi di etichettatura. Denunciato il titolare dell’attività.

La Polizia Municipale ha sanzionato l’esercizio per oltre 5.500 euro più altri 4.000 euro di multa da parte dell’ASL per le irregolarità igienico-sanitarie.

Inoltre, non potendo sanare le irregolarità, l’attività è stata fatta chiudere. Altri problemi sono stati riscontrati dall’ASLTO1 – S.PRE.S.A.L. per quanto riguarda la sicurezza, struttura e impiantistica.

Problemi in altre due attività, un bar in Corso Spezia e uno in via Galliari, in quest’ultimo sono stati sequestrati 10 chilogrammi di carne e pesce mal conservati.