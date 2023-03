Torino: Bol House apre un laboratorio di panificazione

di Manuela Chimera 21 Marzo 2023

Bol House è in procinto di espandersi. Il format del menu tutto servito nel pane, dall’antipasto al dolce, non solo raddoppierà gli spazi del locale di Torino, ma aprirà anche un vero e proprio laboratorio di panificazione a Borgaro Torinese, la Bol Factory. Inoltre inaugurerà anche un punto nel primo food corner italiano di Glovo, per puntare anche sul delivery.

Bol House: tutte le novità

Se non siete di Torino magari non conoscete Bol House. Si tratta di un format nato tre anni fa, poco prima dello scoppio della pandemia con annesso lockdown. I tre soci fondatori, dopo aver girato per tutto il mondo, si erano resi conto di una cosa: all’estero, in molte cucine tradizionali, ma anche in Italia, molte ricette erano servite nel pane. Basti pensare al Clam Chowder della California, al gulasch dell’Ungheria, allo zurek della Polonia o anche alla soupe d’oignon della Francia.

Da qui l’idea: perché non proporre un format dove tutto il menu, dall’antipasto ai primi, dai secondi al dolce, non viene servito nel pane? Detto, fatto ed ecco che nasce il primo locale di Bol House, quello in via San Francesco da Paola 4b a Torino.

Dopo essere sopravvissuto alla pandemia, al lockdown e alle restrizioni, ecco che adesso Bol House è pronto ad espandersi. In primis il locale originario di via San Francesco ha deciso di raddoppiare gli spazi, sempre rimanendo fedele ai suoi dettami antispreco e plastic free.

Ma la vera novità è la decisione di aprire un laboratorio di panificazione a Borgaro Torinese. In pratica tutta la panificazione è stata spostata nella Bol Factory. Per riuscire a creare il pane perfetto ci sono voluti quattro mesi di prove e l’aiuto di un panettiere delle Valli di Lanzo. Alla fine è nato un pane semplice, con ingredienti naturali come farina, acqua, lievito, olio e sale, senza aggiungere latte, derivati, strutti o svariati grassi vegetali.

Grazie al nuovo laboratorio, Bol House potrà creare più facilmente nuove varietà di pane utilizzando farine italiane macinate a pietra provenienti da filiera biologico.

In aggiunta a tutto ciò, per venire incontro anche alle esigenze di chi si appoggia al delivery, ecco che Bol House ha deciso di aprire un punto nel primo food corner italiano di Glovo, quello situato in via Palmieri 27 ne quartiere di Pozzo Strada. Qui i clienti possono ordinare il cibo tramite l’app e scegliere se preferiscono ritirarlo presso il food corner di Glovo o se farselo consegnare direttamente a casa.