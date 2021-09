Torino: budini scaduti da un mese ai bambini delle elementari

di Marco Locatelli 24 Settembre 2021

Budini al cacao (confezionati) scaduti da circa un mese venivano serviti ai bimbi delle scuole elementari di Pirino, nel Torinese. Ad accorgersi del cibo avariato le insegnanti, che hanno notato come alcuni budini riportassero la data di scadenza del 26 agosto.

Al momento non si segnalano conseguenze, ma non è chiaro se alcuni di questi budini siano stati mangiati dai bambini o meno prima di essere ritirati dalle maestre. Ovviamente i genitori sono andati su tutte le furie ed è stato spiegato loro che si trattava di solo alcuni pochi budini scaduti su un lotto più grande non in scadenza.

La segnalazione è giunta in Comune. “Questi sono episodi che non devono accadere, non ci sono scusanti, ma purtroppo è successo – spiega a La Repubblica Angelita Mollo, sindaco di Poirino – Abbiamo avviato la procedura prevista in situazioni simili: abbiamo segnalato l’accaduto alla ditta che gestisce il servizio e abbiamo richiesto accertamenti per capire cosa sia andato storto. Nell’attesa di capirlo siamo mortificati e come Amministrazione ci scusiamo per quanto accaduto, facciamo sempre il possibile affinché tutto funzioni al meglio e in questo momento non posso che mettermi nei panni dei genitori. Il servizio viene pagato e deve essere garantito al meglio, vigileremo affinché sia così e ci auspichiamo che la ditta faccia quel che c’è da fare per evitare nuovamente casi simili”.