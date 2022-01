Torino, cancellato il murales Campari: sui social si fa ironia

di Luca Venturino 10 Gennaio 2022

Il murales con la pubblicità della Campari nel quartiere di San Salvario, epicentro della movida di Torino, ha sempre fatto inarcare le sopracciglia dei residenti in zona fin dalla sua apparizione, datata giugno dell’anno scorso. Dopotutto, stando al regolamento comunale del capoluogo piemontese, nessun murales può contenere del materiale pubblicitario, e questo lo faceva senza ombra di dubbio. Ora, tuttavia, i torinesi hanno motivo di gioire: il murales, infatti, è sparito.

Ok, “gioire” è esagerato. E il piemontese, come prima regola di vita, ha quella di non farsi prendere troppo dal buonumore. Tanto che, quando uno dei residenti ha fatto un post sul gruppo Facebook del quartiere per annunciare la notizia, i commenti facevano del sarcasmo ben affilato: “Si respira già un’aria nuova, bastava così poco per risolvere i problemi di San Salvario” scrive qualcuno “adesso si trova posteggio in un attimo”. Altri, invece, si chiedono quando apparirà il prossimo murales-cartellone pubblicitario, magari stavolta dedicato allo Spritz.