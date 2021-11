Torino: Casa Vicina propone un menu ispirato allo spazio

di Valentina Dirindin 12 Novembre 2021

Lo chef Claudio Vicina, del ristorante una stella Michelin a Torino CasaVicina, popone un menu ispirato allo spazio. Un’originale “cena spaziale”, intitolata “Obiettivo: Luna” e fissata per venerdì 19 novembre alle 19.30. non una data scelta a caso, ma una notte di plenilunio, perfetta per osservare il nostro satellite a occhio nudo.

L’ispirazione per ideare questo speciale menu spaziale è arrivata dall’ultimo libro di Maurizio Maschio, “L’Italia nello Spazio – Il racconto dei suoi protagonisti” (ed. Cartman). Il giornalista e scrittore sarà presente alla cena insieme a Walter Cugno, vice-presidente del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space e direttore del sito aziendale di Torino e a Linda Raimondo, studentessa di Fisica all’Università di Torino, conduttrice tv su Rai Gulp e divulgatrice scientifica per ragazzi.

Per l’occasione, lo Chef Claudio Vicina, in collaborazione con il team di cucina, ha elaborato un menù tematico con piatti inediti come il “Risotto Nettuno e gamberi in camicia”. I temi di cui si discuterà nella serata saranno e prossime missioni alla volta della Luna e Marte e il rapporto tra le nuove generazioni e lo spazio, con un occhio di riguardo alla salvaguardia ambientale e alla protezione del nostro pianeta.

In particolare, lunedì 22 novembre è previsto il secondo volo di collaudo della navicella Orion (senza equipaggio) e il primo lancio del razzo vettore Space Launch System che nell’ambito del programma Artemis verrà utilizzato per il Lunar Gateway, la stazione in orbita cislunare che dalla seconda metà degli anni ’20 riporterà l’uomo sul suolo selenita aprendo la strada all’esplorazione umana dello spazio profondo.