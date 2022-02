Torino, chiuso circolo privato senza controlli a tessere e Green Pass

Un circolo privato di Torino non controllava i Green Pass e le tessere associative dei propri clienti, ed è quindi stato chiuso per 5 giorni.

di Luca Venturino 21 Febbraio 2022

All’interno de Il Tulipano Vip, circolo privato in via Baltea, a Torino, non non si controllavano né i Green Pass né le tessere associative dei clienti, e perfino la somministrazione veniva svolta senza le autorizzazioni del caso, grazie all’applicazione della formula evergreen dell’ingresso più drink al costo di 10 euro. Un controllo delle forze dell’ordine del capoluogo piemontese, però, ha posto fine alla festa.

Nel corso dell’ispezione, gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato 58 clienti all’interno del locale, di cui 15 del tutto sprovvisti di certificazione verde. Oltre a loro sono state sanzionate cinque persone per il mancato utilizzo delle mascherine, e la stessa sorte è toccata anche il presidente del circolo, colpevole di omissione di controllo. In tutto, le sanzioni per inosservanza delle norme anti-Covid 19 ammonta a oltre 8mila euro; mentre il locale dovrà restare chiuso per cinque giorni.

Come però abbiamo accennato, i guai per il presidente non finiscono affatto qui: alle sanzioni legate alle regole per il coronavirus, infatti, vanno sommate quelle dovute al mancato rispetto del regolamento di un circolo privato, che ammontano ad altri 7mila euro. Nei giorni a venire le forze dell’ordine si occuperanno inoltre di svolgere altri accertamenti sull’esercizio di “trattenimenti danzanti”, che potrebbe portare a un allungamento dell’ordine di chiusura o ad altre sanzioni aggiuntive.