Torino: cibo scaduto allo stadio Olimpico, nei guai Gerla 1927

di Valentina Dirindin 6 Novembre 2021

Finisce nei guai Gerla 1927, nome rinomato della ristorazione e della pasticceria a Torino, dopo un blitz dei carabinieri allo stadio Olimpico Grande Torino che hanno trovato cibo scaduto e altre irregolarità.

In pratica, i freezer e le dispense di via Filadelfia, dove Gerla gestisce il servizio ristorazione, i bar e i punti di ristoro all’interno della struttura per il Torino FC e il catering delle aree hospitality, non erano del tutto in ordine: a quanto pare i militari dei Nas hanno riscontrato ed elencato diverse violazioni, alcune meno preoccupanti (cibo non etichettato), altre che macchiano un po’ l’immagine di un nome noto del catering e della ristorazione in città (cibo congelato ma formalmente scaduto).

Attenzione però: per dovere di verità è bene sottolineare che i carabinieri non hanno trovato cibo deteriorato, bensì cibo conservato in maniera non corretta. Il controllo è avvenuto poco prima della partita Torino-Genoa, e ha riguardato – a quanto riporta La Stampa – le cucine al piano terra, quelle dove vengono preparati pasti per i calciatori e per gli ospiti.

Le irregolarità sono state segnalate dai carabinieri e il presidente di Gerla 1927 è stato denunciato per la detenzione per la somministrazione ai clienti di alimenti in cattivo stato di conservazione.