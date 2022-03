Torino, colazione al bar finita in tragedia: 66enne muore soffocata

Una donna di 66 anni di Torino è morta mentre consumava la colazione in un bar: i soccorsi non sono valsi a nulla.

di Luca Venturino 21 Marzo 2022

Stava tranquillamente facendo colazione in un bar di Settimo Torinese, vicino Torino, quando, all’improvviso, ha cominciato a tossire ripetutamente fino a diventare cianotica e perdere i sensi: è quanto è successo nella mattinata di oggi, lunedì 23 marzo, a una donna di 66 anni. Purtroppo, nonostante l’arrivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Secondo una ricostruzione tratta a partire dalle testimonianze dei presenti, la donna stava mangiando una brioche per colazione quando dev’essersi soffocata con un pezzo di cibo. Come anticipato, il barista e altri clienti hanno provveduto a contattare quanto prima i soccorsi, tentando nel frattempo di soccorrere la signora, senza tuttavia riuscire a salvarla. In seguito, il locale è stato temporaneamente chiuso dai Carabinieri locali in modo che gli agenti potessero compiere le indagini di rito. Insieme a loro c’era anche il medico legale dell’Asl To4 per le prime valutazioni sul decesso: non è da escludere l’autopsia nei prossimi giorni.