Torino, controlli nelle zone della movida: tre locali chiusi

di Luca Venturino 1 Febbraio 2022

Sabato 29 gennaio è stata una serata fitta di controlli nelle zone della movida torinese, mirati a contrastare assembramenti e diffusione del Covid-19 nei quartieri di San Salvario e in piazza Vittorio Veneto, nel cuore di Torino. Le forze dell’ordine hanno controllato più di 600 Green Pass e 14 esercizi commerciali, disponendo dieci sanzioni e chiudendo tre locali.

Nella fattispecie, i locali costretti a tirare temporaneamente giù la serranda sono L’Ufficio di via Berthollet 12, dove sono stati trovati assembramenti di clienti senza mascherina nei pressi del bancone e della toilette; l’Alibi di via Belfiore 10/D, in cui il numero di clienti (la maggior parte dei quali, di nuovo, privi di mascherina) superava l’attuale capienza massima e una gastronomia etnica in via Belfiore, sanzionata e chiusa per due giorni poiché la titolare, impegnata in cucina, non indossava la mascherina. Due invece i locali sanzionati per violazione delle norme sul Green Pass: un kebab di via XX Settembre e un pub di via Belfiore.