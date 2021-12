Torino, dalle 21 niente alcol in pubblico per tutto l’anno

di Luca Venturino 23 Dicembre 2021

No, questa volta non si tratta di misure per contenere i contagi da Covid-19, ma di un tentativo di rimediare all'”inquinamento acustico”: a Torino, entro la fine del 2021, sarà approvata una delibera che estende a tutto l’anno il divieto di detenere (e, chiaramente, consumare) alcol in luogo pubblico a partire dalle ore 21.

A onor del vero il divieto è esteso a tutte le “bevande in contenitori di vetro e metallo” e, come vi abbiamo anticipato, si tratta di un tentativo per mettere un freno alla cosiddetta “movida selvaggia”, ideato dopo aver esaminato “i dati notturni del monitoraggio effettuato dal Servizio qualità e valutazioni ambientali, da cui è emerso che l’inquinamento acustico non è più un fenomeno solo stagionale”. Insomma, se volete fare festa statevene all’interno dei locali o casa vostra, ecco. Le aree del capoluogo piemontese interessate dal divieto sono, chiaramente, quelle più frequentate e tradizionalmente adatte al divertimento notturno, e cioè Vanchiglia, San Salvario, piazza Vittorio e vie limitrofe e infine Regio Parco.