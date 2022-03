di Luca Venturino 17 Marzo 2022

All’ombra della Mole Antonelliana, Torino dedica una cena evento a Ugo Tognazzi: a organizzarla ci penseranno Danilo Pelliccia, chef del ristorante Dù Cesari in corso Regina Margherita, e Alessandro Uccheddu, chef di Combo, anch’esso in corso Regina, che fungerà anche da location per ospitare l’evento.

L’appuntamento è previsto per le ore 20 di mercoledì 23 marzo, giorno che segna il centenario della nascita del grande attore italiano: il menu ideato per celebrare la sua memoria, non a caso, è proprio ispirato alle ricette che Tognazzi amava realizzare per i suoi amici e che aveva raccolto nel libro La mia Cucina. I tavoli saranno dunque imbanditi con Lingua salmistrata in agrodolce, Disco di melanzane, Farfalle fuxia, Quaglie alla vignaiola, Torta di mele rovesciata e Babà al kiwi. Alcuni ingredienti, però sono stati ritoccati dai due chef nel tentativo di rendere le ricette più attuali. “Per esempio la lingua è stata messa a macerare nell’aceto di lamponi” spiegano Pelliccia e Uccheddu “mentre nel Disco di melanzane usiamo la mozzarella di bufala disidratata e le acciughe del Cantabrico al posto di burro e parmigiano. Il primo piatto è stato sostituito dal riso perché, secondo noi, si sposa meglio con il sugo di barbabietola e abbiamo aggiunto la riduzione di pecorino, mentre per il Babà abbiamo sostituito il kiwi con il cioccolato a scaglie e il gelato con lamponi e peperoncino”. Il prezzo del menu sarà di 90 euro, bevande incluse.