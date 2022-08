Torino: grigliata in mezzo alla strada, i residenti chiedono di trovare i responsabili

di Manuela 11 Agosto 2022

Chi sta grigliando in mezzo alla strada a Torino? Da un paio di giorni, davanti al Cafè Noir di largo Brescia, qualcuno ha improvvisato una bella grigliata di carne in mezzo alla strada. Ovviamente la cosa non va giù ai residenti che chiedono alle forze dell’ordine di trovare i responsabili.

La cosa buffa, a parte quella della grigliata improvvisata in mezzo alla strada con tanto di vaso decorativo usato per appoggiare gli ingredienti e partecipanti al barbecue in fila in attesa (a pagamento? Era una grigliata di amici? Non possiamo vivere con questo dubbio), è che tutto è avvenuto non molto distante dal comando della polizia locale.

Secondo quanto segnalato su Facebook, sono due giorni di fila che il grigliatore si piazza davanti al Cafè Noir e si mette beatamente a cuocere la sua carne. Cosa che sarebbe leggermente vietata: non so quante norme stia violando il grigliatore in questa foto, ma sono tante. Sul posto è ancora possibile vedere il nero che la carbonella bruciata ha lasciato sulla pavimentazione.

Ecco dunque che fra l’ilarità di alcuni residenti che hanno assistito alla surreale scena dai lorobalboni e la rabbia di altri che chiedono l’intervento delle forze dell’ordine, spunta fuori Marco Vottero. Il vicepresidente dell’associazione Arqua, attiva nel quartiere Aurora, su Facebook chiede al sindaco Stefano Lo Russo e agli assessori Gianna Pentenero, Jacopo Rosatelli, Chiara Foglietta e Carlotta Salerno quando e se qualcuno si deciderà ad intervenire. E sottolinea che la periferia, a due passi dal centro, chiede continuamente interventi e presenza delle istituzione, ma senza molto successo a quanto pare.

E pensare che l’anno scorso a Milano un uomo aveva ucciso il proprio vicino di casa a causa di una grigliata in cortile.

[Crediti Foto | Facebook – Stefano Gorgone]