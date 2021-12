Torino, Harry’s Bar apre un locale a Porta Nuova

di Luca Venturino 16 Dicembre 2021

Chef Express ha appena annunciato nuove apertura all’interno de Il Terrazzo, la Food Lounge all’interno della stazione di Torino Porta Nuova, e tra queste la novità assoluta è l’inaugurazione di un nuovo bar caffetteria firmato Harry’s Bar, iconico simbolo della Dolce Vita romana.

Nel pieno stile del brand il nuovo locale sarà un luogo elegante e accogliente, realizzato in materiali raffinati e arredi confortevoli. In tutto i posti a sedere saranno 30, e naturalmente sarà anche possibile farsi servire al tavolo. “Il contesto richiedeva un format di alto livello e siamo felici di aver portato a Torino un simbolo di Roma”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Chef Express Cristian Biasoni, “un segnale di ottimismo e di fiducia per il rilancio della città, al quale contribuirà sicuramente anche la Stazione di Porta Nuova completamente riqualificata”.

Non si tratta, come vi abbiamo annunciato, dell’unica apertura: Chef Express ha infatti inaugurato anche un ristorante McDonald’s, sempre nello stesso spazio all’interno di Porta Nuova. Complessivamente, si stima che i due nuovi locali aperti nella Food Lounge daranno lavoro a circa 35 persone.