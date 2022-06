Torino, il bar era diventato il ritrovo dei criminali: locale chiuso per 7 giorni

di Luca Venturino 14 Giugno 2022

Una serie di controlli sui frequentatori più “fedeli” della Caffetteria dei Portici di via Cascina Nuova a Settimo Torinese, a due passi dal capoluogo piemontese, ha individuato numerosi pregiudicati e criminali: la segnalazione degli agenti delle forze dell’ordine è stata dunque accolta dal questore di Torino, Vincenzo Ciarambino, che di fatto ha deciso di sottoscrivere la chiusura del bar in questione per sette giorni in tutto.

Le ispezioni a cui abbiamo accennato, effettuate dai Carabinieri della tenenza di Settimo, hanno trovato tra i clienti del locale tre personaggi gravati da provvedimenti per reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione e in materia di armi. Questo, unito a quanto riscontrato nei controlli effettuati nei giorni precedenti – che di fatto hanno preso in esame le dieci persone presenti scoprendo che almeno tre di loro avevano precedenti penali – e un altro episodio in cui alcuni ragazzi si davano appuntamento nel dehors del locale per spacciare dell’hashish, ha spinto gli agenti delle forze dell’ordine a notificare al questore un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica. Una notifica che, come anticipato, è stata accolta.