Torino: il bistrot di Ugo Alciati di Eataly Lingotto si trasferisce all’aperto

di Valentina Dirindin 7 Luglio 2022

Indubbiamente è stato uno dei luoghi di successo dell’inverno torinese: Giù da Guido, il bistrot di Ugo Alciati al piano sotterraneo di Eataly Lingotto, ha convinto il pubblico sia per la proposta gastronomica sia per l’idea molto giusta di permettere agli ospiti di scegliere la bottiglia di vino da un’enorme carta in 3d, “pescando” all’interno dell’immensa enoteca dello store farinettiano. Ora, per la stagione estiva, Giù da Guido si trasferisce all’aperto.

Dal 6 luglio e fino al 6 agosto, tutte le sere dal mercoledì al sabato, si potrà infatti usufruire della stessa formula “stappare e mangiare” anche sulla terrazza al primo piano dello store. Il mercoledì, nello specifico, sarà dedicato al vino con “Le notti del vino”, una selezione delle migliori etichette dell’Enoteca di Eataly Lingotto. Il giovedì è invece cocktail night con Compagnia dei Caraibi che proporrà una selezione di drink pensati per l’occasione, a partire dai migliori spirits: dal vermouth Riserva Carlo Alberto al liquore Salvia & Limone, passando per i rum El Dorado e Diplomático, il gin Elephant e i prodotti di Vecchio Magazzino Doganale. Venerdì sarà serata cinema, con proiezioni di film in 35mm, e il sabato sarà dedicato all’aperitivo o alla cena all’aperto con in sottofondo musica italiana.

La cucina di Giù da Guido, come sempre, è affidata a Laura Greco, allieva dello chef Ugo Alciati.