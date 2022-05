Torino, il giorno del suo compleanno va al bar con un coltello e mostra le parti intime ai Carabinieri

di Luca Venturino 30 Maggio 2022

Per carità, vero che il compleanno si festeggia solo una volta ogni 365 giorni e quindi è giusto fare qualcosa di memorabile. ma la prossima volta forse sarebbe meglio una pizza con gli amici. Beh, sempre che alla prossima volta il nostro protagonista sia a piede libero. Ci riferiamo a quanto è capitato a Chivasso, vicino a Torino, intorno alle 2 del mattino dei sabato 28 maggio, quando un 33enne pluripregiudicato si è presentato del tutto ubriaco in un bar armato di coltello.

Come accennato si trattava del giorno del suo compleanno, ma evidentemente gli altri clienti del bar non erano esattamente entusiasti di essere stati invitati alla festa a sorpresa. Impauriti dall’arma, alcuni hanno contattato i Carabinieri locali, giunti sul luogo dopo appena una manciata di minuti. Questa volta, però, a non gradire la sorpresa è stato lo stesso festeggiato: gettato il coltello, l’uomo ha tentato di colpire gli agenti delle forze dell’ordine con sputi e testate; poi, non contento, ha abbassato i pantaloni per mostrare loro le parti intime.

Gli agenti sono eventualmente riusciti a immobilizzarlo, ma non prima che riuscisse a commettere alcuni gesti autolesivi come tirare alcune testate contro l’asfalto e sfregare ripetutamente la testa contro il manto stradale: una volta arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, infatti, gli agenti hanno deciso di portarlo in ospedale. Chissà: magari la festa è continuata anche al pronto soccorso.