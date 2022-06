Torino, il ristorante Condividere festeggia i quattro anni di attività con la Famiglia Lavazza

di Luca Venturino 24 Giugno 2022

Il ristorante Condividere festeggia i suoi primi quattro anni di attività all’ombra della Mole, in quel di Torino, e per l’occasione ha organizzato una cena a cui sono stati invitati tutti gli amici, i clienti e la stessa Famiglia Lavazza. Se il nome del locale in questione non vi è nuovo non c’è nulla da sorprendersi: ne trattammo in passato con tanto di recensione, dove si conquistò il titolo di “ristorante più divertente” del capoluogo piemontese.

Condividere sorge infatti ad “alta quota”, all’interno della stessa Nuvola che indossa la doppia identità di quartier generale torinese della Lavazza e polo culturale che ha – per molti versi – rilanciato un intero quartiere a pochi passi dal centro cittadino. I festeggiamenti per il compleanno hanno portato lo chef Federico Zanasi a inventare un cocktail dinner realizzato a quattro mani con lo chef Yoji Tokuyoshi del ristorante Bentoteca di Milano – una collaborazione che ha offerto ai commensali la possibilità di assaggiare una intrigante armonia di sapori che raccontano l’incontro sempre innovativo tra la tradizione della cucina orientale e quella occidentale. L’ospite d’onore della serata non poteva che essere Ferran Adrià, chef e patron di El Bulli e soprattutto – considerando il contesto – cervello che ha contributo in maniera determinante a sviluppare il concept e il menu di Condividere.