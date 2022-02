Torino, insetti e parassiti tra il cibo: denunciato il titolare di un ristorante cinese

di Luca Venturino 24 Febbraio 2022

Doveva essere un semplice controllo di routine, ma è terminato con una denuncia per cattivo stato di conservazione degli alimenti: è quanto è successo a Torino, dove gli agenti della polizia municipale hanno effettuato un’ispezione in un ristorante cinese di piazza Derna trovando numerosi alimenti invasi da parassiti e insetti.

Nel locale cucina gli agenti delle forze dell’ordine hanno trovato numerosi alimenti in cattivo stato di conservazione: ingredienti come tentacoli di polipo, ravioli cinesi, involtini vietnamiti e un preparato simil-mosto erano avvolti in semplici sacchetti di plastica. Nel cortile interno del locale, invece, i poliziotti hanno trovato alcuni contenitori di cibo completamente privi di coperchio e abbandonati alla mercé degli elementi: tra di questi c’era anche una bacinella in plastica contenete brodo di carne solidificato con polvere e insetti che vi galleggiavano all’interno.