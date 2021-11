Torino, larve nel cibo degli studenti: scuola e ditta diffidate

A Torino i genitori contattano un avvocato e diffidano la scuola King Mila e l'azienda che si occupa della mensa per la scarsa qualità del cibo.

di Marco Locatelli 4 Novembre 2021

Cibo della mensa scolastica di scarsa qualità e in cui sarebbero persino state trovate delle larve. E così i genitori diffidano la scuola e la ditta che si occupa di preparare il cibo per gli studenti. È accaduto nella scuola King Mila di Torino.

I genitori di una ventina di alunni che frequentano le elementari si sono rivolti ad un avvocato per denunciare l’accaduto e quindi l’azienda che cura la mensa, la EuTourist di Orbassano.

L’avvocato ha scritto quindi una diffida all’istituto King Mila e all’azienda EuTourist dove sono state elencate diverse “problematiche insorte, che afferiscono soprattutto all’igiene e alla scarsa qualità del cibo fornito. Sono stati più volte rinvenuti peli e capelli nel cibo […] fornito crudo o addirittura scotto, molte volte le vivande calde sono consegnate fredde […] è capitato che le fette di formaggio fossero coperte di muffa, la frutta è spesso marcia, il pane è regolarmente duro e immangiabile, la quantità di cibo è ridotta e non commisurata all’età, sono stati rinvenuti insetti nei pasti come una cimice negli spinaci e le larve nel riso”

Come riporta La Stampa, nei giorni scorsi il Servizio mensa del Comune di Torino ha fatto alcuni sopralluoghi presso la mensa della King Mila, ma non ha riscontrato particolari problemi.

Nel frattempo, la missiva dell’avvocato Maria Cristina Mentigazzi, a cui si sono rivolti i genitori, chiede alla scuola e all’azienda di adeguarsi “entro e non oltre otto giorni”, altrimenti “ci vedremo liberi di agire nelle opportune sedi per la tutela dei diritti e degli interessi di tutti i nostri assistiti. La sicurezza alimentare è seriamente messa in pericolo e questo richiede un intervento correttivo senza indugio”.