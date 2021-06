Torino: Luca Argentero bartender per una notte

Luca Argentero vestirà per una notte a Torino i panni del bartender, e lo farà per una buona causa.

L’evento che lo vedrà cimentarsi dietro al bancone sarà infatti un “aperitivo solidale” organizzato da Avon insieme alla sua 1 Caffè Onlus, l’associazione che l’attore torinese ha fondato insieme a Beniamino Savio. Lo scopo della serata sarà quello di raccogliere fondi a favore di TOGETHER FOR WOMEN, un progetto a sostegno di differenti associazioni italiane schierate in prima linea nell’assistenza alle donne che si trovano a dover combattere contro il tumore al seno.

In programma lunedì 21 giugno, alle ore 18.30, l’evento digitale vedrà dunque Argentero condividere la ricetta del suo cocktail preferito e rispondere alle domande e alle curiosità di coloro che parteciperanno alla diretta (previa iscrizione).

In più, durante la serata, si potranno ascoltare le voci e le testimonianze delle due associazioni a cui sarà devoluto il ricavato della raccolta fondi: le Dragonette Torino Onlus, nata a Torino nel 2010 da un gruppo di donne operate di tumore al seno, che si occupa principalmente del recupero psicofisico attraverso l’attività del Dragon Boat, e IncontraDonna Onlus, che ha l’obiettivo di fornire strumenti per affrontare il percorso di diagnosi e cura, ma soprattutto il “dopo”, supportando la comunicazione tra donne operate, tra donne e personale sanitario, tra donne e famiglia, tra donne e ambiente di lavoro, tra donne e Istituzioni.