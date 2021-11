Torino: nei ristoranti la campagna Un Baffo per la Ricerca contro il tumore alla prostata

A Torino la campagna Un Baffo per la Ricerca della Fondazione Ricerca Molinette contro il tumore alla prostata arriva nei luoghi della vita quotidiana come i ristoranti.

di Manuela 3 Novembre 2021

La Fondazione Ricerca Molinette di Torino ha lanciato la settima edizione della campagna di sensibilizzazione Un Baffo per la Ricerca in materia di prevenzione dei tumori alla prostata. E ha deciso di portare la campagna anche nei luoghi della vita quotidiana, come i ristoranti.

La campagna partirà il 4 novembre e andrà avanti fino a fine mese: il suo scopo è quello di raccogliere fondi per i progetti della S.C. Urologia di Città della Salute e della Scienza soprattutto per quanto riguarda i tumori maschili, con particolare riferimento a quello della prostata (secondo alcune ricerche pare che gli integratori di vitamina E possano aumentare i rischi di neoplasia prostatica).

Un Baffo per la Ricerca si prefigge di superare il tabù inerente il parlare della prevenzione dei tumori maschili. Per tale motivo, la campagna arriva nei posti che frequentiamo di più come i ristoranti o anche i barbieri.

Ma come funziona? Da una parte abbiamo i Barbieri amici del Baffo che aderiscono alla campagna sensibilizzando i loro clienti.

Dall’altra ci sono i Piatti del Baffo, cioè ristoranti e locali che hanno deciso di mettere a disposizione la loro cucina per la raccolta fondi, ideando un piatto speciale per questo progetto. Il ricavato di tali piatti verranno devoluti alla ricerca sul tumore alla prostata della Clinica Urologica Molinette.

Sarà poi possibile partecipare alla raccolta fondi anche acquistando i gadget presenti sul sito della Fondazione o effettuando una donazione.

Fra i ristoranti e i locali aderenti all’iniziativa troverete (l’elenco completo e aggiornato è disponibile sul sito della Fondazione):