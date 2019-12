Torino: Paolo Novello, manager del ristorante Del Cambio, gravemente ferito in un incendio

Paolo Novello, manager e capo maître del ristorante Del Cambio di Torino, è rimasto gravemente ferito in un incendio: l’uomo, ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco, è in pericolo di vita. Secondo quanto rivelato, la sera del 25 dicembre è scoppiato un incendio al secondo piano di una palazzina in via Bogino 3, proprio nel centro del capoluogo piemontese.

Matteo Baronetto, chef del ristorante stellato, uno dei più antichi della città, ha rivelato di aver saputo di quanto accaduto da un vicino di casa di Novello. Tuttavia lo staff del ristorante non era ancora riuscito a parlare con i famigliari, per cui stavano ancora cercando di capire cosa fosse potuto accadere. Baronetto ha spiegato che la sera di Natale il ristorante era chiuso e quindi Novello non era andato al lavoro. Lo chef ha poi ricordato che Novello fa parte del team del ristorante Del Cambio da tre anni, ma lavora nel settore della ristorazione da trent’anni.

Sul luogo dell’incendio sono accorsi subito i Vigili del Fuoco: i pompieri hanno impiegato tutta la notte prima di riuscire a spegnere l’incendio, essendosi occupati anche delle operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per capire le possibili cause del rogo, mentre la palazzina è stata dichiarata inagibile.