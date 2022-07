Torino, prelevava acqua dal Po senza autorizzazione: 30 mila euro di multa per azienda agricola

Un'azienda agricola vicino a Torino è stata multata per 30 mila euro per aver prelevato dell'acqua dal Po senza alcuna autorizzazione.

di Luca Venturino 12 Luglio 2022

Prelevava circa 200 litri di acqua al secondo dal fiume Po (o da quello che ve ne rimane, verrebbe da dire) attraverso un semplice sistema di derivazione, e poi convogliava il prezioso bottino attraverso un canale grazie all’ausilio di una motopompa – il tutto senza alcuno straccio di autorizzazione. È quanto scoperto dai Carabinieri Forestali del gruppo di Torino che, nel corso di una serie di controlli sul territorio della città metropolitana del capoluogo piemontese, hanno “pizzicato” una azienda agricola con sede a San Raffaele Cimene irrigare centinaia di ettari coltivati in barba alla legge.

Come accennato, infatti, l’azienda in questione prelevava acqua dal Po in maniera completamente illecita: stando alle indagini portate avanti dagli agenti delle forze dell’ordine il sistema descritto poco sopra era attivo da almeno una quindicina di giorni, e avrebbe dunque prelevato dal fiume una mole idrica complessiva di oltre 72 mila metri cubi – aggravando, si capisce, la già precaria situazione del Po in questo preciso momento storico.

I Carabinieri Forestali hanno dunque sanzionato l’azienda agricola in questione con una maxi multa che, stando a quanto fatto trapelare, potrebbe addirittura arrivare fino ai 30 mila euro. Nello specifico, l’illecito indicato dalle forze dell’ordine è derivazione e utilizzo di acque pubbliche superficiali senza autorizzazione.