Torino, proteste in Piazza Castello: “McDonald’s fa schifo”

I dipendenti della Gado, ditta che si occupa di pulizie, si sono riuniti in protesta davanti al McDonald's di Piazza Castello, a Torino.

di Luca Venturino 29 Marzo 2022

“McDonald’s fa schifo” cantano i dipendenti della Gado, ditta che si occupa delle pulizie di diverse catene di fast food, davanti al locale in Piazza Castello, a Torino. Gli impiegati, con l’appoggio del sindacato SI Cobas, si sono infatti riuniti in loco per protestare contro gli orari di lavoro e il salario inadeguato.

“Da anni, i lavoratori Gado lavorano 30 giorni su 30 per poco più di 1000 euro al mese” spiega infatti Mahmoud Aboutabikh, sindacalista. “Per combattere questo sfruttamento, i lavoratori si sono organizzati sindacalmente ma l’azienda ha risposto riducendo loro l’orario di lavoro, quasi dimezzando il loro salario”. Le richieste dei dipendenti della ditta di pulizie sono la corretta applicazione del contratto nazionale, l’introduzione di un ticket mensa giornaliero dal valore di 5,29 euro, un premio di fine adeguato, un orario di 8 ore al giorno per 5 giorni la settimana e, infine, “la libertà sindacale con la fine di ogni discriminazione”. Nel frattempo, Aboutabikh ha dichiarato che il sindacato Si Cobas ha già tentato di avviare una trattativa con l’azienda senza tuttavia avere successo.