Torino, prova a uscire da un supermercato con indosso abiti nuovi non pagati: arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni di Torino ha provato a uscire da un supermercato con indosso degli abiti nuovi per non pagarli.

di Luca Venturino 4 Febbraio 2022

Era entrato nel supermercato vestito in un modo e ha tentato di uscire vestito in un altro: è la storia di un 43enne di Torino che, evidentemente ansioso di dare una svolta al suo guardaroba, si è recato in un supermercato locale alla ricerca di vestiti da rubare. O meglio, da indossare.

Prima un paio di scarpe: l’inverno sta per finire, e con le temperature che si alzano meglio prendersi un bel paio di sneakers. Poi ecco una felpa, indossata rimuovendo l’etichetta con il prezzo, e poi anche un piumino che sì, c’è il sole, ma all’ombra fa ancora fresco. All’uscita, però, il personale addetto alla sorveglianza ferma il nostro Arsenio Lupin appassionato di moda. Come mai? Beh, uno dei vigilanti l’aveva riconosciuto: il 43enne in questione, infatti, era già noto per episodi simili.

Le forze dell’ordine giunte sul posto l’hanno arrestato per tentato furto e denunciato per inottemperanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Torino. La merce, invece, è stata restituita al supermercato.