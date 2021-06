Torino: rider sventa uno scippo e fa arrestare un ladro

Eroe per caso, oppure no? A Torino un rider insegue in bicicletta un ladro di 23 anni contribuendo alla sua cattura.

Nel pomeriggio di venerdì 4 giugno, un lestofante si avvicina ad una donna e la intima di consegnarli una collanina in oro che sta indossando.

La vittima, che stava passeggiando in via Padova, urla provando a trattenere la collana, che però si spezza in due, e così il ladro si dà alla fuga con parte della refurtiva. Un rider di passaggio nota la scena e decide di inseguire il ladro.

A quel punto il ladro, inseguito dal ciclofattorino, abbandona il bottino per agevolare la sua fuga e si nasconde più volte fra le auto in sosta. Ma gli agenti del Commissariato Centro riescono a bloccarlo all’altezza di via Perugia. Il ragazzo, con diversi precedenti, viene arrestato per il reato di rapina.

Fonte: TorinoToday