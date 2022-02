Torino, sei casi di intossicazione alimentare in una scuola elementare: l’Asl indaga

di Luca Venturino 16 Febbraio 2022

Vomito, mal di pancia e addirittura febbre per sei bambini frequentati la scuola elementare di via Collino 12, a Torino: sintomi che hanno tutte le carte in regola per far pensare a un’intossicazione alimentare. I casi sono stati segnalati alla scuola, che a sua volta ha tempestivamente contattato l’Asl locale per l’esecuzione dei controlli.

Va sottolineato che la scuola in questione è del tutto sprovvista di locali adibiti a cucina. I giovani studenti, infatti, consumano i pasti preparati in un centro di cottura esterno, che vengono successivamente serviti nel refettorio scolastico. Gli ispettori dell’Asl, come accennato, sono tutt’ora al lavoro per accertare il tutto e scoprire le cause dell’intossicazione: al momento si sono occupati di prelevare i pasti campione che, per legge, devono essere conservati, e li stanno sottoponendo alle analisi del caso.