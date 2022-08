Torino, spaccio di droga e troppi clienti con precedenti: chiuso un bar di corso Marconi

di Luca Venturino 28 Agosto 2022

Spaccio di hashish e cocaina e numerosi clienti con a carico dei precedenti con la legge – le autorità cittadine non hanno dubbi: si tratta degli ingredienti perfetti per costituire una “fonte di concreto e attuale pericolo per la sicurezza dei cittadini”, con eventuali riflessi negativi anche sull’ordine pubblico. Ci stiamo riferendo a quanto capitato a un bar situato in corso Marconi, a pochi passi dal centro cittadino di Torino, che nel corso del mese di agosto è stato ripetutamente oggetto di controlli da parte degli agenti delle forze dell’ordine.

Nello specifico, nel corso di alcune ispezioni del militari del corpo di Polizia locale datate rispettivamente 14 e 21 agosto, sono state identificate diverse persone già ben note alle forze dell’ordine ed è stato inoltre rinvenuto, all’interno del dehors del locale in questione, del materiale stupefacente eventualmente sequestrato a carico di ignori. Nello specifico, il 14 agosto gli agenti di Polizia hanno trovato un involucro di marijuana nella già citata struttura esterna, e appena una settimana più tardi – il 21 agosto, come già accennato – è stato rinvenuto un involucro contenente cocaina e una manciata di grammi di hashish nel cortile che conduceva ai bagni. Il locale, segnalato dunque alle autorità cittadine, dovrà sottostare a un periodo di sospensione della licenza di dieci giorni.