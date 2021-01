Torino, tentano furto nei ristoranti chiusi per Covid: cinque persone arrestate

Tentativo di furto in un paio di ristoranti (chiusi per Covid) nel Torinese. Arrestate cinque persone.

Il primo, nella notte di venerdì 22 gennaio, ha visto protagonisti due uomini di 50 e 43 anni che hanno tentato di introdursi in un ristorante-pizzeria nei pressi della Mole Antonelliana. I due sono stati bloccati dalle forze dell’ordine in via Borgo Dora. Il secondo tentato furto è avvenuto, invece, lungo la strada Comunale di Mongreno, sempre a Torino, nella notte di martedì 26 gennaio. Finiti in manette tre persone di nazionalità marocchina.

Gli arrestati di Mongreno hanno precedenti per reati simili e sono stati tratti in arresto per furto pluriaggravato e tentato furto in abitazione continuato in concorso. Anche i due lestofanti del tentato furto al ristorante vicino alla Mole sono noti alle forze dell’ordine per una serie impressionante di reati simili.

Fonte: TorinoOggi