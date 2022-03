Torino, tra i clienti troppi criminali: bar viene chiuso per 10 giorni

Un bar in un Comune vicino Torino è stato chiuso per 10 giorni dopo che tra i suoi clienti sono stati trovati ripetutamente dei criminali.

di Luca Venturino 28 Marzo 2022

Al bar Stella di Cuorgné, a una manciata di chilometri da Torino, la clientela abituale era composta da una certa percentuale di persone poco raccomandabili. Nel corso di una serie di controlli, diluiti nel corso delle ultime settimane, gli agenti dell’Arma dei Carabinieri hanno infatti notato che molti clienti del locale avevano precedenti penali o erano dei pregiudicati.

Insomma, di certo il biglietto da visita non è dei migliori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è giunta dopo una serie di segnalazioni di disturbi all’ordine pubblico: a partire dalla giornata di sabato 26 marzo, infatti, il locale è stato chiuso per dieci giorni da parte dei Carabinieri della stazione cittadina su ordine del questore. Va sottolineato che non si tratta certo della prima volta per il bar Stella: nel 2017, infatti, era già stato chiuso per una motivazione analoga.