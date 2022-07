Torino, trasportava del kebab su di un furgone senza congelatore: sequestrati 120 kg di carne

di Luca Venturino 4 Luglio 2022

Sei bobine di kebab surgelato da un peso di venti chili l’una, tutte però trasportate su di un veicolo privo di regolare congelatore e pertanto non certificato al trasporto di alimenti freschi o surgelati: stiamo facendo riferimento a quanto successo qualche giorno fa in via Reycend a Torino, quando un controllo di routine da parte degli agenti della polizia municipale del Reparto Sicurezza Stradale Integrata del capoluogo piemontese è poi culminato nel sequestro dell’intero carico con annessa denuncia.

Stando alle norme attualmente in vigore circa il trasporto di prodotti alimentari surgelati, infatti, le operazioni di logistica devono necessariamente avvenire con l’impiego di mezzi idonei, ossia in grado di garantire una temperatura costante all’interno del vano di carico compresa tra i -18 e i -20 gradi Celsius – un obiettivo chiaramente irraggiungibile per un veicolo che, come vi abbiamo anticipato, era di fatto sprovvisto di congelatore. Il controllo degli agenti delle forze dell’ordine ha così portato a una denuncia nei confronti del conducente per “trasporto di alimenti, destinati alla vendita, in cattivo stato di conservazione” scattata perché il mezzo scelto non poteva garantire la continuità della catena del freddo, esponendo così la merce trasportata a eventuali alterazioni organolettiche; mentre i 120 chili di carne mal conservata sono stati per l’appunto sequestrati.