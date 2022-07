Torino, troppi clienti con precedenti penali: chiuso un ristorante per cinque giorni

di Luca Venturino 11 Luglio 2022

Schiamazzi, risse e disagio generale: questo il contenuto della maggior parte dei residenti limitrofi al ristorante kebab situato al numero 25 di corso Giulio Cesare, nella periferia settentrionale di Torino. Nel corso delle ultime settimane, infatti, gli agenti delle forze dell’ordine locali sono stati notificati con sempre crescente insistenza da parte di molti dei residenti della zona, che per l’appunto lamentavano schiamazzi alle più svariate ore del giorno e della notte, litigi che sovente sfociavano in risse ben più violente e perfino molestie ai danni degli stessi cittadini qualora questi si avvicinassero troppo al locale in questione.

Così, evidentemente allarmati da questa insolita raffica di segnalazioni, gli agenti di Polizia locale sono scesi in campo in collaborazione con colleghi del reparto prevenzione crimine per sottoporre il ristorante di cui sopra a una serie di rigorosi controlli, che si sono protratti per buona parte del mese di giugno e per la prima settimana di luglio. Controlli che, di fatto, hanno permesso alle forze dell’ordine di identificare tra i clienti più abituali del locale numerosi personaggi la cui fedina penale era già macchiata da alcuni precedenti: notificato il tutto al questore Vincenzo Ciarambino, quest’ultimo ha infine ordinato la sospensione della licenza, che di fatto è entrata in vigore nella giornata di sabato 9 luglio e si concluderà il 13 luglio compreso.