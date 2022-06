Torino, un controllo in un minimarket porta a sequestrare 280 kg di carne e pesce

di Luca Venturino 29 Giugno 2022

Un semplice controllo di routine ha portato al sequestro di diverse decine di chili di prodotti alimentari sequestrati: è quanto successo in un minimarket situato all’inizio di corso Giulio Cesare, nella periferia nord di Torino. Qui, infatti, nel corso di un semplice controllo di routine, gli agenti della polizia municipale locale hanno rilevato una serie di irregolarità igieniche e sanitarie specialmente nell’ambito della corretta conservazione degli alimenti.

Nello specifico, a catturare l’attenzione degli agenti delle forze dell’ordine sono stati in primis alcuni congelatori a pozzetti le cui pareti erano incrostate da uno spesso strato di ghiaccio: decisi ad aprirli per analizzarne i contenuti, gli agenti hanno rilevato che la brina presente sul fondo aveva di fatto inglobato alcuni prodotti alimentari rendendone difficoltosa la corretta identificazione e quantificazione. Proseguendo con le ispezioni, sono stati poi rinvenuti all’interno di una decina di scatole di cartone ben 80 chilogrammi di carne di pollo surgelato e altri 200 di pesce anch’esso surgelato conservati dal gestore in maniera illecita, del tutto privi dell’involucro protettivo e in pessimo stato di conservazione. Una volta disposto il sequestro dei prodotti alimentari sopracitati – 280 chilogrammi in tutto, come abbiamo accennato – gli agenti hanno poi denunciato il gestore del locale per detenzione, finalizzata alla vendita, di alimenti in cattivo stato di conservazione.