Torino, un ristorante giapponese aprirà in un capannone abbandonato

di Luca Venturino 7 Gennaio 2022

Nei pressi di Mappano, in provincia di Torino, dal 2015 giace in uno stato di completo abbandono un capannone un tempo adibito a punto vendita MercatoneUno. Il negozio chiuse per l’appunto in seguito alla crisi del 2015, che portò il brand di Imola a chiudere 39 dei suoi punti vendita: per anni il capannone è stato abbandonato alla pioggia e alla ruggine, ma ora sono apparsi nuovi cartelloni pubblicitari che annunciano l’apertura di un ristorante giapponese, il Sushi To 2022.

Il nuovo ristorante seguirà, come diversi suoi simili, la formula ormai ben collaudata dell’All you can eat, e il suo salone si svilupperà su di un’area di 2 mila metri quadrati, con tanto di privé all’interno. La data dell’apertura, stando a quanto comunicato nell’incontro con l’assessore al Commercio Davide Battaglia, è prevista per la fine di gennaio, ma non ci sono notizie circa il giorno esatto. “Li riconvocherò ancora nei prossimi giorni per avere certezze sui tempi” ha spiegato Battaglia, che tuttavia non può che dirsi soddisfatto per la riqualificazione di un’area abbandonata al degrado. “All’incontro ci è stato annunciato che per il personale impiegheranno circa 35 persone” ha poi aggiunto “e da quanto ho potuto capire sono già state tutte arruolate”.