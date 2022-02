Torino, vendevano dolci e alcol per strada senza autorizzazione: multe per 5000 euro

di Luca Venturino 14 Febbraio 2022

Mattinata di controlli per gli agenti della Polizia Municipale di Torino che, in seguito alle segnalazioni di alcuni residenti, sono intervenuti nelle vie adiacenti a Porta Susa dove erano parcheggiati alcuni furgoni intenti a ritirare e consegnare dei pacchi e alcuni venditori abusivi di dolci e alcol.

Gli agenti hanno accertato che gli autocarri in questione, cinque in tutto, stavano esercitando un’attività di trasporto internazionale abusiva, intrapresa senza la documentazione obbligatoria per il trasporto di merci: a ognuno dei proprietari dei mezzi è stata contestata una sanzione di 2000 euro per esercizio di attività abusiva di trasporto internazionale. Quattro di loro hanno immediatamente pagato, mentre l’ultimo, che non ha effettuato il pagamento, è andato incontro a un fermo amministrativo dalla durata di 60 giorni.

Come accennato nel corso dei controlli sono stati individuati anche alcuni venditori abusivi di alimenti e bevande: nel loro caso, la sanzione è di 5.164 euro, mentre i dolciumi e gli alcolici venduti illecitamente sono stati posti sotto sequestro amministrativo.